رئيسة المفوضية الأوروبية: جرينلاند جزء من حلف الناتو وقرارها يعود لشعبها

شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن جرينلاند تعد جزءًا من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرة إلى وجود علاقات قوية بين بروكسل والعاصمة نوك.

وأفادت فون دير لاين، في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، بأن "جرينلاند ملك لشعبها، وبناء عليه فإن اتخاذ القرار في القضايا التي تخص الدنمارك وجرينلاند يعود إليهما وحدهما".

وأوضحت أن المفوضية الأوروبية على تواصل دائم مع الحكومة الدنماركية، مضيفة: "نصغي إلى احتياجات الجرينلانديين، ونحن على اتصال وثيق جدًا معهم".

ولفتت إلى أن جرينلاند جزء من الناتو، مؤكدة أن المبدأ الأساسي للحلف يقوم على الأمن الجماعي.

وأشارت فون دير لاين إلى أن "أمن القطب الشمالي هو دون شك شأن يخص الاتحاد الأوروبي أيضًا"، مؤكدة أن الاتحاد يقف إلى جانب جرينلاند "ليس بالكلمات فحسب، بل بالأفعال أيضًا".

وتابعت: "يجب أن يعلم الجرينلانديون أننا نحترم رغباتهم ومصالحهم، وأن بإمكانهم الوثوق بنا".

ويأتي حديثها بعد أن صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مؤخرًا بأن بلاده لا تريد "أن تذهب روسيا أو الصين إلى جرينلاند"، مضيفًا: "إذا لم نستحوذ نحن على جرينلاند فستكون روسيا أو الصين جارتكم. هذا لن يحدث".

وتتبع جرينلاند للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي، وتعد أكبر جزيرة في العالم، ولها موقع استراتيجي في القطب المتجمد الشمالي، الذي يكتسب أهمية متزايدة بسبب ذوبان الجليد نتيجة أزمة المناخ وفتح طرق تجارية جديدة.

ويقع الإقليم، إحدى المنطقتين المتمتعتين بالحكم الذاتي في مملكة الدنمارك إلى جانب جزر فارو، على بعد أكثر من 2900 كيلومتر عن الدنمارك.