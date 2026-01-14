باريس تطرد بريطانيين متشددين بعد تدمير قوارب لاجئين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طردت فرنسا 10 بريطانيين متشددين، يتردد أنهم دمروا قوارب لاجئين على ساحل شمال فرنسا، كما نشروا دعاية تطالب بإنهاء الهجرة عبر بحر المانش.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، اليوم الأربعاء، أنه تم حظر البريطانيين، وهم نشطاء بحركة "أرفعوا الألوان"، من دخول فرنسا والبقاء فيها.

ووردت تقارير من مصادر متعددة بشأن النشطاء اليمينيين المتشددين، الذين يتردد بصورة خاصة أنهم متورطين في عمليات البحث عن قوارب اللاجئين وتدميرها ونشر الدعاية.

وتستهدف أعمال النشطاء المواطنين البريطانيين، وتطالب الحركة البريطانيين بالانضمام لها لإنهاء الهجرة.

وتصدرت حركة أرفعوا الألوان عناوين الاخبار في المملكة المتحدة خلال الصيف الماضي، حيث تطالب بتعليق الأعلام البريطانية في أنحاء البلاد.

وقالت الحركة إنها تهدف لإظهار الوحدة والوطنية في أنحاء البلاد. وأشارت تقارير إعلامية بريطانية إلى أن الحركة تتلقى دعما من المنظمات اليمينية المتشددة.