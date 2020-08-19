الكاظمي يتعهد بتقوية القوات العراقية بالبصرة لحماية أمن المجتمع

صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، بأن قرار الحكومة بإقالة قائد شرطة البصرة الفريق الركن رشيد فليح، وعدد من مدراء الأمن من مناصبهم جاء بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، التي شهدتها مدينة البصرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها.

وقال الكاظمي، في تغريدة على حسابه في موقع تويتر، إن التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض، وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون.

وكان رئيس الحكومة قد أوكل قبل أيام إلى اللواء عباس ناجي مهام قيادة شرطة البصرة، على خلفية تدهور الوضع الأمني واتساع رقعة الاغتيالات التي طالت ناشطين مدنيين في محافظة البصرة.

وكانت مدينة البصرة قد شهدت اليوم الأربعاء حادثة اغتيال طبيبة عراقية شابة وزميلتها برصاص مسلحين مجهولين، وسط مدينة البصرة، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأعلن قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي، في تصريح للصحفيين، أنه تقرر تشكيل لجنة من كبار ضباط الشرطة للتحقيق في جريمة اغتيال الطبيبة رهام يعقوب وزميلتها، والتي وقعت عصر اليوم.