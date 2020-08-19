 الجيش الألماني يشدد إجراءاته الأمنية في مالي - بوابة الشروق
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الجيش الألماني يشدد إجراءاته الأمنية في مالي

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 9:09 ص | آخر تحديث: الأربعاء 19 أغسطس 2020 - 9:09 ص

شدد الجيش الألماني إجراءاته الأمنية الخاصة بجنوده المتمركزين في مالي عقب الانقلاب العسكري في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

وقالت متحدثة باسم قيادة عمليات الجيش بالقرب من مدينة بوتسدام الألمانية اليوم الأربعاء: "لم يعد الجنود يغادرون المعسكر".

ويشارك جنود ألمان في مهمة الأمم المتحدة لإحلال الاستقرار في مالي "مينوسما" وكذلك في مهمة الاتحاد الأوروبي "يوتم" لتدريب القوات المسلحة في مالي.

وبحسب بيانات قيادة عمليات الجيش الألماني، لم يتأثر معسكر الجنود حتى الآن على نحو مباشر بتمرد القوات المسلحة المحلية.

وتهدف مهمة "مينوسما" إلى دعم عملية السلام في مالي بعدما سقطت البلاد تحت سيطرة إسلاميين وجماعات متمردة أخرى على نحو مؤقت عام 2012، قبل أن تتدخل فرنسا عسكريا. وتعتبر هذه المهمة الأممية من أخطر المهام الخارجية التي يشارك فيها الجيش الألماني حاليا.

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