 مسئول أوروبي: تهديد ترامب بقصف محطات الكهرباء والجسور الإيرانية جريمة حرب
الثلاثاء 7 أبريل 2026 11:09 ص القاهرة
مسئول أوروبي: تهديد ترامب بقصف محطات الكهرباء والجسور الإيرانية جريمة حرب

وكالات
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 10:28 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 10:28 ص

حذّر رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، أمس الاثنين، من أن تهديدات الرئيس الأمريكي بقصف محطات الكهرباء والجسور في إيران، إذا لم تفتح مضيق هرمز الحيوي قد تُعد "جريمة حرب".

وقال كوستا، في بيان، إن "استهداف البنية التحتية المدنية، ولا سيما منشآت الطاقة، أمر غير قانوني وغير مقبول"، مضيفا: "ينطبق ذلك على حرب روسيا في أوكرانيا، وينطبق في كل مكان"، بحسب شبكة الشرق السعودية.

وأضاف: "الشعب الإيراني هو الضحية الرئيسية للنظام الإيراني، وسيكون أيضاً الضحية الأساسية لأي تصعيد عسكري أوسع. وبعد خمسة أسابيع من الحرب في الشرق الأوسط، يتضح أن الحل الدبلوماسي وحده هو الكفيل بمعالجة جذور الأزمة".

وقال ترامب، أمس الاثنين: "يمكن محو البلد بأكمله في ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة هي مساء الغد". وتعهد بتدمير محطات الكهرباء والبنية التحتية الإيرانية إذا رفضت طهران الإذعان قبل الموعد النهائي.

وأضاف ترامب أن "كل جسر في إيران سيتحول ⁠إلى ركام" بحلول منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0400 بتوقيت جرينتش) غدا الأربعاء، وذلك في حالة عدم إبرام اتفاق مع طهران، وإن "كل محطة كهرباء في إيران ستخرج من الخدمة وتحترق وتنفجر ولن يُعاد استخدامها أبدا".

اخبار متعلقة


