قال نائب رئيس حزب الوفد ياسر الهضيبي، إن الحزب حصل على 6 مقاعد داخل مجلس الشيوخ، بعد إعلان فوزهم داخل القائمة الوطنية من أجل مصر، مشيرا إلى أنه لم يحصل على أي مقاعد فى النظام الفردي.

وأضاف الهضيبي، فى تصريحات لـ"الشروق"، عقب إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ، أن أول خطوة لمجلس الشيوخ ستكون إقرار لائحته الداخلية، والتي ستنظم عمل المجلس.

وكان طارق تهامي، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أعلن أن حزب الوفد يخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بـ6 مقاعد في القائمة الوطنية الموحدة، بالإضافة إلى 24 مرشحا على المقاعدج الفردية.