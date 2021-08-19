مدير معهد بحوث القطن يوضح مزايا إنتاج الأقطان الملونة

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، إن عملية إنتاج الأقطان الملونة هي إحدى النقاط البحثية لدى المعهد، مؤكدًا أنه تم استحداثها مؤخرًا لما لها من أهمية اقتصادية وعليها طلب عالمي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن الأقطان الملونة تحتاج إلى عملية تبييض حال استخدامها على نطاق تجاري كبير، وذلك من أجل صباغتها بالألوان المميزة المرغوبة.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تغيرًا كبيرًا في احتياجات ورغبات العالم بما قاد إلى العودة للطبيعة مرة أخرى، وهو ما أدّى إلى تزايد الطلب على الأقطان الملونة.

وأوضح أن هذه الأقطان تتنوع بين الأخضر والبني الغامق والفاتح، وفي بعض الأحيان قد يكون اللون "أحمر"، لافتًا إلى اختلاف الأذواق، وبالتالي ظهرت الحاجة لارتداء قطن بدون صباغته.

ونوه بأن هذا الأمر يحمل أهمية اقتصادية فيما يخص توفير نفقات الصباغة، إلى جانب مناسبته مع ظروف صحية معينة تستدعي على البعض عدم ارتداء ملابس بألوان تمت معاملتها بالمواد الكيماوية.