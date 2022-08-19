محافظ أسيوط يعلن طرح وحدات صناعية مجهزة وكاملة المرافق بالمجمع الصناعي بعرب العوامر

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية أعلنت عن فرصة متميزة لشباب المستثمرين بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بطرح 1000 وحدة مجهزة وكاملة المرافق والخدمات في 3 مجمعات صناعية بالصعيد في محافظات (قنا - أسيوط - أسوان) منهم المجمع الصناعي بعرب العوامر بمركز أبنوب بمساحات متعددة لمختلف الأنشطة الصناعية بنظام الإيجار أو التمليك، ابتداء من الثلاثاء القادم 23 أغسطس 2022.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجمع الصناعي بعرب العوامر بأبنوب يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية تم اقامتها على مساحة 71.4 فدان وبتكلفة استثمارية تبلغ أكثر من 900 مليون جنيه، لافتا إلى أن هيئة التنمية الصناعية وفرت العديد من المزايا في هذه الوحدات حيث أنها جاهزة التشطيبات ولها تمويل ميسر للالات والمعدات منن خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناعية الصغر مع إمكانية حصول المستمر على أكثر من وحدة بدون حد أقصى فضلا عن تيسيرات في استخراج التراخيص الصناعية للوحدة مع إمكانية التمويل البنكي للمشروع من عدة بنوك بتسهيلات تصل إلى 100% من قيمة الوحدة علاوة على إعفاء من القيمة الإيجارية لمدة 9 أشهر من تاريخ الاستلام.

وأشار المحافظ إلى أن هيئة التنمية الصناعية حددت طريقة التقديم ببطاقة الرقم القومي (للأنشطة الجديدة صاحب المنشأة الفردية/الممثل القانونى الأصلى للشركة) وتسحب الكراسات ابتداء من يوم الثلاثاء 23/8/2022، ويتم التقدم بالطلبات في خلال 15 يوم الأولى من كل شهر على أن يتم التجديد لفترات السحب والتقديم دورياً حتى نفاذ الوحدات بالمجمعات الصناعية المطروحة.

ويتم سحب الكراسات والتقدم من خلال كلاً من المقر الرئيسي للهيئة وفروعها، وكذلك فروع الجهاز التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتطلب كراسة الشروط والمواصفات نظير مبلغ من 300 إلى 500 جنيه يضاف اليها ضريبة القيمة المضافة، على حساب هيئة التنمية الصناعية ببنك الإسكندرية (حساب رقم/ 14400133004127) وقيمة 1% مصاريف التحصيل الإلكتروني في حال طلب الكراسة إلكترونياً من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg ولمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة الروابط التالية:

الهيئة العامة للتنمية الصناعية http://www.ida.gov.eg الخط الساخن 19780

جهاز تنمية المشروعات https://www.msme.eg الخط الساخن 16733