تعرف على التفاصيل الكاملة في صفقة انتقال كاسيميرو إلى يونايتد

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كشفت مصادر صحفية موثوقة عن التفاصيل الكاملة لإنتقال لاعب خط الوسط البرازيلى كاسميرو من ريال مدريد إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الإنتقالات الصيفية الحالية .

وبحسب الصحفى الموثوق " فابريزيو رومانو " و بعد تأكيد النادى الإسبانى عن رحيل كاسميرو إلى مانشستر يونايتد.

ووقع النجم البرازيلي مع يونايتد لمدة أربع سنوات حتى عام 2026 مع خيار التجديد لسنة أخرى.

وكشف رومانو عن تفاصيل صفقة كاسميرو ، حيث بلغت قيمة الصفقة 60 مليون جنيه إسترلينى بالإضافة إلى 10 مليون إضافات.

وسيحصل كاسميرو على أجر كبير يصنف بين أعلى الرواتب مع مانشستر يونايتد ، ومن المقرر أن يطير لاعب خط الوسط البرازيلى فى رحلة خاصة إلى مانشستر يوم السبت غدا.

وسيخضع كاسميرو للفحوصات الطبية، ثم يتم إستخراج تأشيرة العمل ويتبع ذلك التقديم الرسمى كلاعب جديد لمانشستر يونايتد . و سيكون هناك حفل وداعى لكاسميرو فى مدريد يوم الإثنين القادم بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد .