تتواصل اليوم منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري المصري الممتاز بثلاث مباريات قوية، حيث يلتقي الزمالك، صاحب الصدارة مع فريق فاركو في السادسة والنصف مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية، وفي التوقيت ذاته يستضيف مصر المقاصة فريق المقاولون العرب على ملعب ستاد الكلية الحربية، فيما تختتم مباريات اليوم بمواجهة بيراميدز مع سموحة على ملعب الدفاع الجوي، في التاسعة مساءً.

يدخل الزمالك، متصدر الترتيب برصيد 72 نقطة، مواجهة فاركو وعينه على النقاط الثلاث منتشيًا بتعثر جديد للأهلي، أحد ملاحقيه أمام إيسترن كومباني، بدون أهداف أمس الأول، لحساب الجولة ذاتها.

وتمثل مواجهة الزمالك وفاركو أهم لقاءات هذه الجولة لأنها قد تكون الخطوة قبل الأخيرة في طريق الفريق الأبيض للحفاظ على لقب الدوري، خاصة في ظل تفوقه في المواجهات المباشرة مع بيراميدز، صاحب المركز الثاني بفارق 9 نقاط.

كما يبحث الزمالك عن مواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري، حيث حقق الفريق 9 انتصارات متتالية منذ التعادل مع الأهلي بنتيجة 2-2، في يونيو الماضي، ثم لم يعرف الفريق بعد ذلك طعم خسارة النقاط سواء بالتعادل أو الخسارة.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، على الاجتماع باللاعبين مطالبهم بحتمية الفوز وعدم التهاون في المباراة أو التفكير في أن الدوري قد انتهى لصالح الزمالك، ومشددًا على ضرورة عدم منح الفرصة لفريق فاركو للدخول في أجواء المباراة.

يدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة في ظل سلسلة الانتصارات المتواصلة، بالإضافة إلى الإطاحة بالإسماعيلي من دور الـ16 لكأس مصر يوم الإثنين الماضي، بعد الفوز عليه بهدف دون رد سجله أحمد سيد زيزو، نجم وهداف الفريق من علامة الجزاء.

وتحمل مباراة اليوم مواجهة خاصة بين الأستاذ فيريرا، والتلميذ، مساعده السابق نونو ألميدا، المدير الفني لفريق فاركو، حيث سبق وأن عمل الثنائي في نادي الزمالك خلال الفترة الأولى لقيادة فيريرا.

على الجانب الآخر، يعول فريق فاركو على قوة دفاعه، حيث أن فاركو صاحب أقوى دفاع بالدوري، أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية للزمالك سواء بالتعادل، كما حدث في مباراة الدور الأول، أو تحقيق المفاجأة وخطف نقاط المباراة الثلاث.

وشهدت الأجواء قبل هذه المباراة بعض التوتر بسبب تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك تجاه محمد صبحي حارس الفريق الأبيض السابق والمعار إلى فاركو والذي أكد مرتضى أنه رفض العودة للزمالك مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض لا يريده.

ويدخل فاركو، صاحب المركز الثامن برصيد 40 نقطة، مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في الجولة الماضية على البنك الأهلي.

في مباراة أخرى اليوم، يأمل بيراميدز، بقيادة مدربه اليوناني تاكيس جونياس، في استكمال مشوار المنافسة بعدما رسخ أقدامه في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، عندما يواجه ضيفه سموحة، صاحب المركز السادس برصيد 42 نقطة.

ويدخل بيراميدز مباراة اليوم مدعومًا بانتصاريين متتاليين حققهما الفريق أمام غزل المحلة والمقاولون العرب في الدوري، حيث يتطلع الفريق للتشبث بالمنافسة على أمل أن يتعثر الزمالك، الذي يعني فوزه اليوم انتهاء حظوظ بيراميدز في اللقب.

وفي أخر مباريات اليوم، يبحث المقاولون العرب عن طوق نجاة من دوامة الهبوط، عندما يحل ضيفًا على مصر المقاصة، الذي تأكد هبوطه بشكل رسمي لدوري الدرجة الثانية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السابع عشر، قبل الأخير، برصيد 26 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن أول مراكز البقاء، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الأخير برصيد 15 نقطة.

ويعول المقاولون العرب على خبرات شوقي غريب، المدير الفني للفريق والذي تولى المسؤولية في محاولة لإنقاذ الفريق من الهبوط.