تسجيل 559 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 559 إصابة جديدة محلية العدوى بمرض كوفيد-19، منها 441 في إقليم هينان.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 2119 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الخميس، من بينهم 1058 في هينان و665 في منطقة التبت ذاتية الحكم .

وقالت اللجنة إن 255 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الخميس من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 225 ألفا و 197 حالة.

ولم يشهد يوم الخميس أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.