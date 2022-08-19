تنظيم حملة توعية مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية أبو جالوم في جنوب سيناء

نظمت وزارة البيئة، حملة مكبرة لحماية النظم البيئية بمحمية أبو جالوم بمحافظة جنوب سيناء، للتوعية بأهمية المحميات الطبيعية ودورها فى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين المصريين والأجانب وجمعية حماية بنويبع، بالإضافة إلى سكان المجتمع المحلي وأصحاب المخيمات كممثلين للعاملين بالسياحة البيئية بالمنطقة علاوة على العاملين بالمحمية.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بالمحميات الطبيعية وخطورة الأكياس البلاستيكية والتى تعد من أخطر مهددات النظام البيئي البري والبحري وصحة الإنسان وتهدد حياة العديد من الكائنات البحرية وعلى رأسهم السلاحف البحرية المهددة بخطر الإنقراض.

كذلك تهدف إلى أهمية محمية أبو جالوم وما تحتويه من نظم بيئية فريدة وغنية بالموارد الطبيعية الفريدة، علاوة على دور الشباب والمجتمعات المحلية فى الحفاظ وتقدير قيمة موارد وثروات الوطن الطبيعية للاستفادة منها بشكل مستدام وحمايتها للأجيال المقبلة.

وتضمت الحملة رفع المخلفات من بعض أجزاء منطقة الساحل بالمحمية بنطاق منطقة البلوهول بدهب إلى منطقة أبو جالوم بنويبع (البلولاجون) والتى تعد من أكثر الأماكن بالمحمية استقبالا للزائرين بطول حوالي 4 كم لمدة 10 أيام متواصلة من حملات النظافة والتوعية البيئية، بالإضافة إلى توضيح أثر التغيرات المناخية على الطبيعة خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ الـ27 بشرم الشيخ، وقد تم نقل المخلفات التى تم تجميعها بالحملة بالتعاون مع جمعية حماية إلى المقلب العمومي في مدينة نويبع.

كما شملت الحملة تنظيم حركة دخول الزائرين بمنطقة البلوهول، حفاظاً على سلامة الزائرين وتقليل الضغوط والزحام بالمكان للاستمتاع بالطبيعة، والالتزام بوقوف السيارات داخل ساحة انتظار السيارات المعدة لذلك فقط.

ونالت الحملة إشادة و تقدير العاملين بالسياحة والزوار لما شاهدوه من تكاتف وحرص بالمجتمع المحلى لحماية المحمية ونشر الوعى بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة خدماتها.

وتهيب وزارة البيئة بالزائرين بالمشاركة فى حماية البيئة بعدم إلقاء المخلفات الصلبة والأكياس البلاستيكية في غير أماكنها والحفاظ على الطبيعة بالمحميات.