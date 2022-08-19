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البيت الأبيض: يتعين على زيلينسكي المشاركة بقمة مجموعة العشرين حال حضور بوتين

واشنطن (د ب أ)
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 11:01 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 11:01 م
ذكر البيت الأبيض اليوم الجمعة، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يجب أن يشارك في قمة مجموعة العشرين في بالي إذا حضر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بعد أن  قال رئيس  إندونيسيا إن الرئيس الروسي سيشارك على الأرجح، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأعلن مجلس الأمن القومي الأمريكى في بيان: "كما قال الرئيس بايدن بنفسه علانية، إنه لا يعتقد أن الرئيس بوتين يتعين أن يحضر اجتماعات مجموعة العشرين وهو يشن حربه ضد أوكرانيا".

ولكن إذا حضر بوتين، فإن الولايات المتحدة تعتقد أن زيلينسكي يجب أن يشارك أيضا.

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو  أمس الخميس إنه يتوقع أن يحضر كل من بوتين والرئيس الصيني شي جينبينج القمة، التي ستعقد في نوفمبر؛ تماشيا مع رغبته في عدم الانحياز لأي طرف بشأن الحرب في أوكرانيا وما تقوله الولايات المتحدة من إنه السلوك الأكثر عدوانية من جانب الصين في المنطقة.

وأصرت الولايات المتحدة وحلفاؤها على معاملة بوتين كونه منبوذا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا لكن دولا مثل إندونيسيا والهند رفضت هذه الفكرة.

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