 ضبط شركة بالقاهرة تستولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج - بوابة الشروق
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ضبط شركة بالقاهرة تستولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 2:38 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أغسطس 2024 - 2:38 م

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة تصاريح العمل، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه شركة بالقاهرة تستولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق قيام (مالك شركة للتسفير للخارج غير مرخصة "يحمل جنسية إحدى الدول"- موظف بالشركة) بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتهما على تسهيل سفرهم . فضلاً عن قيامهما بالترويج لنشاطهما على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى.

بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهما، وعثر بداخل الشركة على (جوازات سفر لعدد من راغبى السفر للعمل بالخارج - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهما الإجرامى" - 2 أكلاشيه "تحمل اسم الشركة")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

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