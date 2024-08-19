الفلبين والصين تتبادلان الاتهامات في أعقاب حادث اصطدام سفن

تبادلت الفلبين والصين اليوم الإثنين الاتهامات بالمسؤولية عن حادث تصادم بين سفن للبلدين في بحر الصين الجنوبي.
وقالت الفلبين إن قوات خفر السواحل التابعة لها واجهت "مناورات غير قانونية وعدوانية" من سفن خفر السواحل الصينية، مما أدى إلى إلحاق أضرار بسفينتين فلبينيتين.
وتسبب الإصطدام في إحداث فتحة في بدن إحدى سفن خفر السواحل الفلبينية، بينما تعرضت السفينة الثانية لاصطدام مرتين مما أدى إلى أضرار هيكلية طفيفة.
وجاء في بيان من فرقة العمل الوطنية لبحر الفلبين الغربي:"يظل خفر السواحل الفلبيني ملتزما بمسؤوليته لضمان سلامة وأمن منطقتنا البحرية مع التصدي لأي تهديدات لمصالحنا الوطنية".
ومن جانبه، ذكر خفر السواحل الصيني أن سفينة خفر السواحل الفلبينية تجاهلت التحذيرات المتكررة واقتربت بشكل خطير من السفينة الصينية.
وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي. وإلى جانب الفلبين، تطالب كل من فيتنام وماليزيا وتايوان وبروناي بالسيادة على أجزاء منه أيضا.