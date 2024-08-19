محافظ جنوب سيناء ورهبان دير سانت كاترين يبحثون حقوق الانتفاع وتنظيم التواجدات العمرانية للدير

اجتمع الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، برهبان دير سانت كاترين، لمناقشة حقوق الانتفاع وتنظيم التواجدات العمرانية، وذلك على هامش الجولة التفقدية التي قام بها بالمدينة لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع التجلي الأعظم استعدادا لافتتاح المرحلة الأولى به.

واستمع المحافظ، إلى مطالب واحتياجات رهبان الدير ، وجرى التأكيد على أن الأسلوب الأمثل لحل القضايا هو من خلال إطار التآخي وتبادل الأفكار حول أية مشاكل قد تطرأ.



وأكد المحافظ أنه سيجري دراسة تقنين الأوضاع وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لمثل هذه الحالات، وتعاونه المستمر معهم، وحرصه على تلبية مطالبهم، وتقديم كل نواحي الدعم، وحقهم في إقامة الشعائر الدينية في أمان، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقدم رهبان الدير، الشكر لمحافظ جنوب سيناء، على الدعم المستمر للرهبان والراهبات، وتوفير كل الإمكانيات للدير.

وأعربوا عن سعادتهم بالجهود المبذولة في تجهيز المدينة استعدادًا لافتتاح مشروع التجلي الأعظم.

وجرى تحديد موعد جديد للقاء مع المحافظ خلال الأسبوع المقبل لاستكمال ورش العمل الخاصة بتعزيز التعاون والتفاهم المشترك.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.