تغيير اسم مسلسل أحمد العوضي الرمضاني من الملك إلى فهد البطل

أعلن المؤلف محمود حمدان عن تغيير اسم مسلسل الفنان أحمد العوضي الجديد، الذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2025، إلى "فهد البطل" بدلًا من "الملك"، وذلك بعدما أثار الاسم أزمة بينه وبين المؤلف فتحي الجندي حول أحقية الاسم.

وكتب محمود حمدان عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "تم تغيير اسم المسلسل إلى فهد البطل بإذنك يا رب مفاجأة رمضان 2025 ونجاح لم يحدث من قبل. أبطال المسلسل الذين سيشاركون النجم أحمد العوضي مفاجأة."

وكان المؤلف فتحي الجندي اعترض على اسم مسلسل الفنان أحمد العوضي الجديد "الملك"، المقرر عرضه في موسم رمضان 2025، وكتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أولًا، كل التقدير للمؤلف الصديق محمود حمدان، والنجم أحمد العوضي، ولشركة سينرجي، وللأستاذ الجميل تامر مرسي، لكن 'الملك' كاسم للمسلسل هو ملكية فكرية لي منذ عام 2010، وكان من المفترض أن يقوم ببطولته الحاضر الغائب الراحل الرائع محمود عبد العزيز. ولظروف ما، لم يتم إنتاج العمل. ومنذ شهور قليلة تحدثت مع شركة إنتاج، وجاري ترشيح بطل كبير، متسائلًا: هذا للعلم، ولا أعلم ما العمل؟"

وكان المؤلف محمود حمدان قد أعلن بدء تحضيرات مسلسل "الملك" بطولة الفنان أحمد العوضي، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك: "توكلنا على الله، مسلسل (الملك) رمضان 2025، إنتاج: سينرجي - تامر مرسي، تأليف: محمود حمدان، إخراج: محمد عبد السلام".



وأضاف حمدان: "سعيد بتكرار التجربة مع أخي النجم أحمد العوضي والمنتج الكبير تامر مرسي بعد ما نجحنا سويًا في (حق عرب)، ونعدكم أن (الملك) سيكون مليئًا بالمفاجآت".