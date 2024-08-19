رامي صبري وبوسي يشعلان رابع حفلات سيتي كلوب طنطا

شهد نادي سيتي كلوب طنطا رابع حفلات city Festival لصيف 2024 التى تنظمها استادات الوطنية للإستثمار الرياضى برئاسة المهندس سيف الوزيرى ومجموعة أندية سيتى كلوب برئاسة الدكتور مصطفى عزام بمختلف محافظات مصر، بمشاركة النجم رامى صبرى والنجمة بوسى.

تفاعل أعضاء أندية سيتى كلوب مع فقرات الحفل الذي شهد حضور 30 ألفا، في أجواء احتفالية رائعة، وأبدوا اعجابهم الشديد بتنظيم الحفل وفقراته المتنوعة.

حضور الحفل كان مجانيًا لجميع أعضاء أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات، وقبل بدء الحفل تنظم إدارة أندية سيتى كلوب يوما ترفيهيا لأعضاء سيتى كلوب طنطا، تضمن موسيقى وألعاب ومسابقات وتوزيع الهدايا على الأطفال والفائزين من الأعضاء.

ويعتبر حفل سيتى كلوب طنطا رابع الحفلات التي تنظمها أندية سيتي كلوب المنتشرة بجميع المحافظات هذا الصيف في مختلف الفروع، وكانت البداية بحفل غنائى ضخم في سيتى كلوب الشروق، أحياه المطرب السوبر الستار أحمد سعد والنجمة روبي، ثم حفل سيتى كلوب بنها بمشاركة السوبر ستار هيثم شاكر ونجم الأغنية الشعبية حسن شاكوش والحكمدار عبد الباسط حمودة، ثم حفل سيتى كلوب شبين الكوم بمشاركة النجوم أحمد ومحمد عدوية ورامى جمال ورضا البحراوى.

وتسعى أندية سيتى كلوب لخروج حفلات City festival بصورة مشرفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، لنيل رضا وإعجاب الأعضاء والحاضرين بالتنظيم وفق اجراءات احترازية وأمنية عالية، ما يعكس حرص أندية سيتى كلوب على خروج الحفل بأفضل صورة ممكنة، واهتمامهم بالأعضاء وأمنهم وسلامتهم بشكل كبير.

وأحيا حفلات سيتي كلوب التي أقيمت في الصيف الماضي كوكبة من ألمع النجوم مثل أحمد سعد ودياب وعمر كمال، في أندية سيتي كلوب طنطا، بنها، شبين الكوم وغيرها.