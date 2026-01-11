كوبا تتهم أمريكا بالتصرف بطريقة إجرامية بعد تهديد ترامب

اتهم وزير خارجية كوبا برونو رودريجيز، الأحد، الولايات المتحدة بالتصرف بطريقة "إجرامية" تهدد السلم العالمي، وذلك في أعقاب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لهافانا بأن "تعقد اتفاقا مع واشنطن قبل فوات الأوان".

وقال رودريجيز، في منشور عبر منصة "إكس"، إن بلاده لم تتلق أي أموال عن الخدمات الأمنية التي تقدمها لأي دولة، لافتا إلى أن لكوبا الحق في استيراد الوقود من أي بلد يرغب في تصديره.

وتعد فنزويلا أكبر مورد للنفط إلى كوبا. ومنذ اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، نجحت الولايات المتحدة في الضغط على الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز لإرسال معظم إنتاج النفط الفنزويلي تقريبا إلى الولايات المتحدة.

ومنذ الإطاحة بمادورو يضغط ترمب على كوبا، كما توقع قرب سقوط نظامها، لكن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) التي رسمت صورة قاتمة للوضعين الاقتصادي والسياسي في كوبا، لا تتوقع سقوطا وشيكا للنظام السياسي.

"روبيو رئيسا لكوبا"

وفي السياق ألمح ترامب، عبر إعادة نشر رسالة عبر منصة "تروث سوشيال"، إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو المولود لأبوين مهاجرين كوبيين، قد يصبح الرئيس المقبل لكوبا.

وأعاد الرئيس الأمريكي نشر رسالة لمستخدم يدعى كليف سميث، نُشرت قبل أيام جاء فيها أن "روبيو سيصبح رئيسا لكوبا"، مصحوبة برمز تعبيري (إيموجي) ضاحك.

وعلّق ترامب على المنشور قائلا: "يبدو هذا جيدا بالنسبة لي!".

وتأتي إعادة نشر ترامب للتعليق بعد أسبوع من عملية للقوات الأميركية في كراكاس، ألقت خلالها القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقلته إلى الولايات المتحدة.

ترامب: كاراكاس لم تعد بحاجة إلى حماية

وفي وقت سابق الأحد، قال ترامب إن كوبا لن تتلقى أي أموال أو نفط من فنزويلا بعد الآن، وإن كاراكاس لم تعد بحاجة إلى حماية، لأن لديها الآن الولايات المتحدة لتحميها، وحض كوبا على "عقد اتفاق قبل فوات الأوان".

وذكر ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، أن كوبا "عاشت لسنوات على كميات ضخمة من النفط والأموال من فنزويلا، وفي المقابل وفرت كوبا خدمات أمنية على الأقل لآخر ديكتاتورين، ولكن ليس بعد الآن"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وكان ترامب يشير إلى الحماية الشخصية التي وفرها رجال أمن من كوبا للرئيسين الفنزويليين الراحل هوجو تشافيز، وخليفته نيكولاس مادورو، الذي اعتقلته الولايات المتحدة في 3 يناير الجاري.