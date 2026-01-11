نشطاء: حصيلة ضحايا الاحتجاجات في إيران بلغت 203 أشخاص على الأقل

قال نشطاء إن ما لا يقل عن 203 أشخاص قتلوا في الاحتجاجات التي تشهدها أنحاء إيران، في ظل مخاوف من أن تكون حصيلة القتلى أعلى بكثير.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة، التي تعتمد على النشطاء في إيران للتحقق من المعلومات، إن حصيلة الضحايا وصلت إلى 203 اليوم الأحد، فيما تعد زيادة كبيرة. ومن بين القتلى 162 متظاهرا و 41 من أفراد القوات الأمنية.

وأضافت الوكالة أنها تلقت ما يفيد بأن عدد القتلى أعلى من ذلك بكثير، ولكنها مازالت تتحقق من المعلومات.

ولم يتسن لوكالة أسوشيتد برس (أب) التحقق بصورة مستقلة من حصيلة القتلى في ظل انقطاع الاتصالات في إيران.