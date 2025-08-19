 فيديو.. مسئولة أممية: أزمة غزة الأزمة الأكثر فظاعة على مستوى العالم - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 9:47 م القاهرة
فيديو.. مسئولة أممية: أزمة غزة الأزمة الأكثر فظاعة على مستوى العالم


نشر في: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 8:07 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 8:07 م

قالت سيفيرين راي، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أوتشا)، إن الأوضاع في غزة والسودان وأوكرانيا بلغت مستوى غير مسبوق من الخطورة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المدنيين يُقتلون يوميًا وتتعرض البنية التحتية لدمار واسع، دون تمييز بين المدنيين والعسكريين.

وأوضحت أن الجميع بات معرضًا للخطر في ساحات القتال، موضحة أن منظمات الأمم المتحدة تحاول، قدر المستطاع، حماية السكان وإدخال المساعدات متى توفرت الفرصة لذلك.

وحول ما إذا كانت الأمم المتحدة قد شهدت من قبل كارثة إنسانية مماثلة لما يجري في قطاع غزة، قالت راي إن غزة تمثل اليوم الأزمة الأكثر فظاعة.

ونوهت بأن السكان لا يعانون فقط من المجاعة، بل يواجهون أيضًا القتل وجرائم الحرب، متابعة: "لقد واجهنا عبر عقود تحديات إنسانية جسيمة، لكن ما نشهده اليوم في غزة من مجاعة بلغت حد الموت لم نره بهذا المستوى من قبل."

وأكدت أن إيصال المساعدات يواجه عوائق جسيمة، لكن الأمم المتحدة تواصل العمل مع شركائها والجهات المانحة لتسهيل مرور المساعدات وتسريع وصولها.

واختتمت بالقول: "الحل السلمي وحده هو ما يتيح وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام، وهو الفرصة الوحيدة المتاحة أمامنا لزيادة قدرتنا على إنقاذ الأرواح."

