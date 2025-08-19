نتنياهو يهاجم رئيس وزراء أستراليا: سياسي ضعيف وخان إسرائيل

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، بسبب قرار بلاده رفض منح تأشيرات لوزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد، وعضو الكنيست سيمحا روثمان.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، صباح الثلاثاء، قال نتنياهو: «سيتذكر التاريخ ألبانيز على حقيقته: سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا».

وانتقدت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، إسرائيل صباح اليوم الثلاثاء، بعد إلغاء تأشيرات سفر الممثلين الدبلوماسيين الأستراليين لدى السلطة الفلسطينية.

وجاء قرار إلغاء التأشيرات أمس، في أعقاب إلغاء تأشيرات النائب سيمحا روثمان، ووزيرة القضاء السابقة أيليت شاكيد، بالإضافة إلى نية أستراليا الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقالت وونج، إن إلغاء تأشيرات الدبلوماسيين كان «ردًا غير مبرر» من إسرائيل، مضيفة: «في وقتٍ تشتد فيه الحاجة إلى الحوار والدبلوماسية أكثر من أي وقت مضى، تعمل حكومة نتنياهو على عزل إسرائيل وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى السلام وحل الدولتين».

ورفضت أستراليا، أمس، طلب تأشيرة النائب الإسرائيلي روثمان، قبل يوم من وصوله المتوقع إلى البلاد للمشاركة في فعاليات مع الجالية اليهودية المحلية.

وصرح وزير الداخلية الأسترالي توني باراك في بيان: «إذا كنتم تأتون إلينا لنشر الكراهية والانقسام، فنحن لا نريدكم».

وقبل أسبوع، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، أنه سيعترف رسميًا بدولة فلسطينية الشهر المقبل.



