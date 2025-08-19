وزير الزراعة: مصر من أكبر الدول المستهلكة للحوم الحمراء





قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر من «أكبر الدول المستهلكة اللحوم الحمراء»، مشيرا إلى تحقيق الدولة الاكتفاء الذاتي بنسبة 60%، في مقابل استيراد الـ الـ40% المتبقية، سواء في صورة لحوم مصنعة أو رؤوس حية بغرض الذبح.



ونوه خلال لقاء ببرنامج «مساء جديد» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية «المحور» إلى وضع الوزارة خطة للتحسين الوراثي للسلالات المحلية، قائلا: «لدينا مزارع عملاقة الآن من الهولشتاين».



وأوضح أن التلقيح الصناعي يستغرق ثلاث إلى أربع سنوات لتظهر نتائجه بشكل ملموس على زيادة معدل إنتاج اللحوم والألبان، لافتا إلى تركز الجهود خلال الفترة الماضية على محافظات الدلتا ووجه بحري ومحافظة الشرقية، مع الاهتمام بمحافظات الصعيد التي لم تحظ بالتركيز الكافي في السابق.



كما أشار إلى استيراد عجول من سلالات متنوعة مثل «السيمينتال والشاروليه»؛ بهدف التربية.



ونوه إلى صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من اللحوم، قائلا: «عمرنا ما نكون 100% قبل فترة، لأننا نستهلك كثيرا جدًا وأكثر من احتياجاتنا، ثانيا، أننا بلد غير ممطر، وإنتاج اللحوم لدينا يحتاج إلى أعلاف كثيرة، وفي بعض الأوقات نحسب هل الزراعة أم الاستيراد أرخص؟»



وأوضح أن معدل الزيادة السكانية يزداد بمعدل 2.5 مليون مواطن جديد سنويا، بالإضافة إلى أن «معدل الأعمار يرتفع والوفيات تنخفض»، مشيرا إلى أن الشباب يمثلون 60% من المصريين.