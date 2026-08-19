سي إن إن: واشنطن تغير استراتيجيتها تجاه إيران

أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤول أمريكي بأن واشنطن بصدد تغيير استراتيجيتها تجاه إيران.





وقال مسؤولون في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بأنها ستنتقل من السعي لضرب إيران بأسرع ما يمكن إلى "خنقها تدريجيا".

وذكر المسؤولون أن الولايات المتحدة من المتوقع أن تفرض عقوبات جديدة على إيران هذا الأسبوع مع الحفاظ على حصار الموانئ الإيرانية.



وأشارت "سي إن إن" إلى أن لدى واشنطن كذلك مخاوف بشأن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان على خارطة الطريق للملاحة في مضيق هرمز، حيث تعتقد الإدارة الأمريكية بأن من شأن ذلك أن يعزز سيطرة طهران على المضيق.

وكان ترامب قد أعلن يوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة لا تجري أي مفاوضات مع إيران في الوقت الحالي ولا تخطط لها، وذلك بعد يوم من إعلانه عن إقامة قناة للاتصال مع الحرس الثوري الإيراني.