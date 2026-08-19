مندوب روسيا بمجلس الأمن : استخدام المسيرات في مدينة الزاوية الليبية يكشف ثغرات حظر السلاح

قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن الاستخدام واسع النطاق للمسيّرات الهجومية خلال المواجهات في الزاوية، يكشف عن ثغرات خطيرة في نظام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

ودعا نيبينزيا فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات إلى مواصلة رصد حالات استخدام الأسلحة وتوثيقها بدقة، في ظل ما وصفه بتدهور الوضعين الأمني والعسكري في البلاد، كما دعا إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن.

وأشار إلى أن ليبيا شهدت خلال الشهر الماضي موجات من الاحتجاجات الشعبية، بالتزامن مع استمرار الانقسام السياسي وعمل المؤسسات المالية والقضائية بصورة موازية، إضافة إلى مقتل اللواء فوزي المنصوري في بنغازي والاشتباكات المسلحة التي شهدتها مصفاة الزاوية.



وفي الشأن السياسي، اعتبر مندوب روسيا أن إحياء العملية السياسية الثلاثية بين المجلس الرئاسي ومجلسي النواب والدولة "غير مجد" في الوقت الراهن، مرحبًا بأي توافق من شأنه إنهاء المرحلة الانتقالية.

وحث القادة الليبيين على التعاون بشكل بنّاء وحسن نية مع جهود الوساطة الدولية، مؤكدًا دعم موسكو جهود المبعوثة الأممية للتوصل إلى حلول وسط مقبولة من جميع الأطراف.

كما شدد نيبينزيا على أن أي تفاهمات يتم التوصل إليها بين المشاركين في لجنة الحوار المصغر "4+4" يجب أن تكتسب شرعيتها ضمن الإطار القانوني الليبي.