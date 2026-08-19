طهران تعلن لقاء سفيرها في الكويت بأربعة إيرانيين محتجزين منذ ثلاثة أشهر

أعلنت السفارة الإيرانية في الكويت أن السفير الإيراني التقى 4 مواطنين إيرانيين محتجزين في الكويت منذ 3 أشهر، بعد أيام من اتهام مسؤول عسكري إيراني الكويت بحجب معلومات عن مصيرهم.



وقالت السفارة في منشور على منصة "إكس" إن السفير محمد توتونجي أُبلغ بحالة الرجال الأربعة الصحية وآخر المستجدات المتعلقة بهم، وذلك خلال اللقاء الذي جرى في الكويت. وأوضحت السفارة أنها تتابع القضية عن كثب مع السلطات الكويتية المختصة.

وكانت إيران قد أعلنت في مايو الماضي أن أربعة رجال ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني كانوا يقومون بدورية بحرية، لكنهم دخلوا المياه الإقليمية الكويتية بسبب خلل في الملاحة. غير أن الكويت قالت إن الأربعة يشتبه في أنهم خططوا لأعمال عدائية ضدها.

واتهم محمد باقر زاده، قائد لجنة البحث عن المفقودين التابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الكويت أمس الاثنين بحجب معلومات حول مصائر الرجال الأربعة، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين.

وأثارت القضية توترا دبلوماسيا بين طهران والكويت، حيث أكدت إيران أنها ستواصل متابعة القضية عبر القنوات الدبلوماسية والقضائية، بينما شددت الكويت على أنها ستحقق في الحادثة وفقاً للقوانين المحلية والدولية.



وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متصاعدا، خاصة مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وتزايد المناوشات في الخليج.

وتمثل القضية اختبارا للعلاقات الثنائية بين طهران والكويت، التي تحافظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، وتسعى لتجنب أي تصعيد قد يزعزع استقرار المنطقة. وقد حثت الكويت إيران على ضبط النفس وحل القضايا العالقة عبر الحوار الدبلوماسي، مع التأكيد على التزامها بأمنها القومي وسيادتها.