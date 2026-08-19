قائد قوات أحمد الروسية الخاصة: تصعيد الصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى زوال إسرائيل

رأى قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة أبتي علاء الدينوف، أن زوال إسرائيل كدولة، قد يكون إحدى نتائج الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.





وقال علاء الدينوف في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية: "علينا أن ندرك أن الحرب في الشرق الأوسط تتجه نحو المزيد من التصعيد".

وأضاف: "أعتقد أن هدف إسرائيل يتمثل في توسيع رقعة المواجهة إلى أقصى حد ممكن، وجرّ الولايات المتحدة وكتلة حلف شمال الأطلسي بأكملها إلى هذه الحرب، وهم ينجحون في ذلك بشكل جيد".

واعتبر علاء الدينوف أن هذا النهج قد يقود إسرائيل إلى "المبالغة في تقدير قدراتها، ما قد ينتهي إلى فقدانها مقومات الاستمرار كدولة وزوالها".

وختم المسؤول العسكري الروسي تصريحاته بالقول إن "من يحفر حفرة لغيره يقع فيها"، في إشارة إلى التداعيات المحتملة للسياسات الإسرائيلية في المنطقة.