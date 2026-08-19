نائب وزير الخارجية الإيراني: الدول التي تسلم مصيرها للأجانب ستدفع ثمنا باهظا

قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن الشعب الإيراني لن يتراجع أمام الضغوط، وسيقف أكثر صلابة في مواجهة الإملاءات والتهديدات.





وأضاف غريب آبادي في منشور على "X"، في ذكرى انقلاب"28 مرداد"، أن الانقلاب مثل "تدخلا مباشرا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا في حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره".

و"انقلاب 28 مرداد" هو الاسم الإيراني لما يعرف تاريخيا بـانقلاب (19 أغسطس 1953)، الذي أطاح برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق وأعاد تعزيز حكم الشاه محمد رضا بهلوي.

وأكد آبادي أن التدخل الخارجي في مصير أي شعب، "بأي اسم كان، هو استعمار وتجاوز لحق الناس في السيادة"، مؤكداً أن الشعوب قد تتغير أجيالها، لكن حقيقة واحدة تبقى ثابتة، وهي أن "الدولة التي تسلم زمام مصيرها إلى الأجانب ستدفع ثمنا باهظا".

وشدد المسؤول الإيراني على أن طهران لن تتراجع تحت وطأة الضغوط، وأنها ستواجه ما وصفه بالإملاءات والتهديدات بمزيد من التماسك.



وتدرس وزارة الدفاع الأمريكية إمكانية تقليص وجودها العسكري في منطقة الخليج بعد انتهاء الحرب مع إيران، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقواعد والمنشآت الأمريكية جراء الهجمات الإيرانية، بحسب ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن ثمانية مسؤولين ومطلعين على المناقشات، مشيرة إلى أن البنتاغون يبحث عدم إعادة بناء بعض القواعد بالحجم والشكل الذي كانت عليه قبل الحرب، ما قد يؤدي إلى إعادة رسم طبيعة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط.

وقد أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران لن تقدم أي تنازلات للولايات المتحدة، ليست جزءا من الاتفاق المعقود بينهما، رغم الضغوط التي تمارسها واشنطن.