ألمانيا: زعيم «البديل» يدعو أعضاء في الحزب المسيحي إلى الانشقاق عن ميركل

دعا الكسندر جاولاند، زعيم حزب "البديل من أجل ألمانيا"، أعضاء في الحزب المسيحي الديمقراطي إلى الانشقاق عن المستشارة انجيلا ميركل.

وفي مستهل الحملة الانتخابية للحزب في ولاية تورينجن، شرقي ألمانيا، قال جاولاند مساء اليوم الأربعاء إنه يعرف ميكه مورينج، متصدر قائمة مرشحي الحزب المسيحي في تورينجن، وإنه لا يظن أنه سيسلك الطريق الذي ترسمه ميركل.

وأعرب جاولاند عن اعتقاده بأن مورينج، الذي يترأس الحزب المسيحي في تورينجن، مدني-محافظ، " غير أنه يتعين على هؤلاء الناس في النهاية أن يتحرروا من التبعية لميركل".

وتشهد ولاية تورينجن انتخابات برلمانية في السابع والعشرين من الشهر المقبل، وكان مورينج أعلن مرارا استبعاده القاطع للدخول في ائتلاف مع البديل أو حتى مجرد التعاون معه.