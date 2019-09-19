استقالة وزير الرياضة الإندونيسي بعد تورطه في قضية فساد

قدم وزير الرياضة الإندونيسي استقالته، اليوم الخميس، بعد أن حددته وكالة مكافحة الفساد في البلاد، بوصفه مشتبها به، في قضية فساد تتعلق بتمويل اللجنة الرياضية في إندونيسيا.

وذكرت لجنة القضاء على الفساد، أمس الأربعاء، أن وزير الشباب والرياضة، إمام نهراوي، يشتبه في أنه قد قبل 26.5 مليار روبية (1.8 مليون دولار)، كرشاوى خلال الفترة بين عامي 2014 و2018، من اللجنة الوطنية للرياضة، مقابل تأمين حصولها على تمويل.

من جانبه، قال الرئيس جوكو ويدودو للصحفيين: "تلقيت اليوم خطاب استقالة من الوزير".

من ناحية أخرى، نفى إمام، وهو سياسي ينتمي لحزب الصحوة الوطني، ارتكاب أي مخالفات، مشيرا إلى أن الاتهامات الموجهة إليه ذات دوافع سياسية.

وتأتي خطوة لجنة القضاء وسط احتجاج شعبي، بعد أن مرر البرلمان الاندونيسي قانونا يقول نشطاء إنه قد يقوض سلطات اللجنة لمكافحة للفساد.

وتشمل التغييرات التي تم إدخالها على القانون، إنشاء هيئة خارجية مكلفة بالإشراف على اللجنة، واتخاذ قرار فيما إذا كانت اللجنة تستطيع التنصت على المشتبه بهم.