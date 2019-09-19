غيب الموت اليوم الخميس، الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن على، في إحدى المستشفيات في المملكة العربية السعودية، بعد صراع مع المرض، حسبما أعلنته إحدى الإذاعات المحلية في تونس..

قبل 7 أيام تحدثت تقارير إعلامية تونسية عن دخول زين العابدين في حالة حرجة أدت لغيبوبة، لكن منير بن صالحة، وهو محامي الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، أكد في حديث لإذاعة "موزاييك إف إم" التونسية، أن موكله تعرض لأزمة صحية ألزمته دخول المستشفى، مشيرا الى تعرضه لأزمة صحية أجبرته على دخول المستشفى، نافيا تعرضه للإحتضار أوالغيبوبة، لافتا الى أن حليمة بن علي، ابنة الرئيس الأسبق، اتصلت به وأكدت أن حالته مستقرة.

ولسوء حظه لم يلحق زين العابدين بالعودة الى تونس الخضراء، ليسرقه الموت بعد 5 أيام فقط من إعلان رئيس الحكومة التونسية، والمرشح للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد، عن موافقته على عودة زين العابدين الى تونس في حال تأكد ما يشاع حول حالته الصحية المتدهورة.

وتمثل آخر تصريح أدلى به زين العابدين عن حالته الصحية، في تدوينة نشرها منير بن صالحة، محاميه، منتصف مايو الماضي، على "فيبسوك" قال إنها رسالة طويلة من بن علي، ردا على بعض السياسيين الذين تحدثوا عن وضعه الصحي مؤخرا، كتب بن على في آخرها يقول: "أشكر كل التونسيات و التونسيين الذين تلقيت منهم آلاف رسائل الحب والتقدير متمنيا لشعبي العزيز التغلب على المصاعب ولتونس الاستقرار والتقدم والازدهار و تاكدوا اني عائد بحول الله".

وأطاحت الثورة التونسية، أولى ثورات الربيع العربي بزين العابدين في 2011، بعدما خرج آلاف التونسيون في الشوارع العامة في ديسمبر عام 2010؛ اعتراضا على أوضاع البطالة وغياب العدالة الاجتماعية وتفاقم الفساد داخل النظام الحاكم التونسي، وكانت الشرارة التي أمدت الثورة بقوتها هو الشاب محمد البوعزيزي، الذي قام بإضرام النار في جسده في نفس يوم إندلاع الإحتجاجات، تعبيرًا عن غضبه على بطالته، ومصادرة الشرطة التونسية للعربة التي يبيع عليها، ليؤدي لإلهاب الشارع التونسي مرة أخرى عندما توفي في 4 يناير 2011؛ بسبب حروقه البالغة.

وقضت محكمة تونس على زين العابدين في عام 2011 بالسجن غيابيا لمدة 35 عاما بتهم من الفساد المالي إلى التعذيب، ثم حكما عسكريا آخر بسجنه 20 عاما بتهم التحريض على القتل والنهب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه تونس إنتخابات رئاسية لم تحسم بعد، بين المرشحين، قيس سعيّد ونبيل القروي، اللاذان يخوضان جولة الإعادة بعد أن أسفرت النتائج عن تعادلهما.