ترامب يرد على انتقادات بايدن حول استجابته لفيروس كورونا

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي انتقد تعامله مع تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال ترامب إن فريقه قام "بعمل رائع" في مكافحة وباء كورونا، في حين أن بايدن جل ما يقوم به هو نشر الانتقادات، وفقا لموقع "سبوتنيك" الإخباري.

كما أشار ترامب إلى أن أنفلونزا الخنازير ظهرت في الولايات المتحدة في الوقت الذي شغل فيه بايدن منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

وقال ترامب :"انظروا إلى بايدن، النعسان جو بايدن. حين كان يشغل منصب نائب الرئيس انتشر مرض أنفلونزا الخنازير. لقد كان مرض سهل التعامل معه، وأقل خطورة بكثير، إلا أن أنصار بايدن يعتبرون أنفلونزا الخنازير مرضا كارثيا".

وتابع ترامب: "بايدن لم يعرف حتى اسم المرض وأخطأ في تسميته حيث اسماه (إن.وان.إتش.وان) N1H1 بدلا من (إتش.وان.إن.وان) H1N1".

كما سخر ترامب من الملياردير مايكل بلومبرج، الذي فشل في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين، ثم قرر تخصيص 100 مليون دولار لدعم بايدن في فلوريدا. وقال رئيس البيت الأبيض عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"إن بلومبرج أصيب بالاكتئاب ويتبرع الآن بالمال للحصول على وظيفة".

ومن جانبه رد بلومبرج قائلا:" بأن الشخص الوحيد الذي سيحتاج إلى وظيفة في عام 2021 هو ترامب نفسه".