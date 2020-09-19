وزير الشباب يعقد لقاء حواريا مع برلمان طلائع مصر بحضور محافظ الإسكندرية

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تقدم كل الدعم للشباب المصري بجميع المحافظات، مطالبا بالانتباه لقوى الشر التي تتربص بمصر.

جاء ذلك خلال عقد الوزير لقاء حواريا، مساء اليوم الجمعة، مع أعضاء برلمان طلائع مصر، بحضور محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عقب الجلسة الافتتاحية لدورة الانعقاد الأولى لبرلمان طلائع مصر، بقاعة مؤتمرات المدينة الشبابيك بأبي قير؛ لمناقشة الشباب في عدد من الموضوعات ومقترحاتهم وأفكارهم خلال المرحلة القادمة، والإجابة على أسئلة الحضور من الطلائع.

وقال "على الشباب أن يفكر ويبدع وينتج في مجاله فالتحديات عديدة والشباب هم الأمل والفرص المتاحة أمامهم غير مسبوقة، خاصة وأن الرئيس دائما يساند الشباب بشتى الطرق والمجالات".

وأضاف: "مصر تواجه تحديات خارجية عديدة تتعامل معها الدولة المصرية بمنتهى الدقة والتخطيط والحراك في شتى المجالات الذي نلمسه في تحركات القيادة السياسية".

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة جزء من الحكومة المصرية تسعى دائما للوصول إلى أفضل النتائج في أقصر فترة ممكنة.

وأشار إلى أن مصر على المستوى الرياضي على مستوى البنية التحتية الرياضية نجحت في تنظيم واستضافة كأس الأمم الإفريقية 2019، وبصدد استضافة كأس العالم لكرة اليد يناير المقبل، مشيرا إلى أن حفل افتتاح البطولة حظى بإشادة عالمية.

وتابع: "نتعاون مع مختلف الوزارات المعنية من أجل وضع الدولة المصرية في المكانة التى تستحقها وفقا لتوجيهات القيادة السياسية".

وأكد أن صورة مصر اختلفت بشكل إيجابي عالميا في ظل تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مصر كان مستهدف أن تكون لا دولة، ولكن نجحت الدولة في مجابهة تلك المحاولات.

من جانبه، قال محافظ الإسكندرية محمد الشريف إن "جيل الشباب الحالي أفضل من جيلنا فهو جيل قد يكون حظه أفضل من الأجيال السابقة في ظل التطور التكنولوجي الهائل".

وأشار إلى أن الشباب نواه المستقبل والأمل الذى سيدفع مصر إلى الأمام، مؤكدا أن مصر زاخرة بالشباب والطاقات القادرة على دفع عجلة التنمية

وتحدث عن قانون التصالح في المخالفات، موضحا أن الإسكندرية يوجد بها أكثر من ١٣٤ ألف قرار إزالة لم ينفذ منها سوى بضعة آلاف.

وأضاف أن الحكومات المتعاقبة رغم قوتها لم تسطع إيقاف تلك المخالفات قبل أن يتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي ويصدر توجيهاته بالتعامل مع ذلك الأمر بكل جدية وحسم.

وقال: "لولا محور للمحمودية لأصيبت الإسكندرية بالشلل التام خلال سنوات"، مضيفا أن محور المحمودية شريان ضخ الأمل والحياة بمحافظة الإسكندرية".

وكان وزير الشباب والرياضة قد قال- في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول لبرلمان طلائع مصر: إن حرص الوزارة على تثقيف وتنمية وعي الشباب في مختلف المجالات ومنها السياسية، مشددا على اهتمام القيادة السياسية بالنشء والشباب.

وقال صبحي إن برلمان الطلائع يعد خير إعداد للنشء والشباب من الناحية السياسية، مشيرا إلى أن مثل تلك البرامج تسهم فى تنمية وعيهم بمختلف القضايا والتحديات التى تواجه الدولة، وآليات مواجهتها.