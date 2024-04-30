سيناتور جمهوري يطالب بمحاكمة الطلاب المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية

دعا السيناتور الجمهوري الأمريكي، ريك سكوت، اليوم الثلاثاء، وزارة العدل الأمريكية إلى محاكمة الجماعات الطلابية المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة.

وزعم سكوت في خطاب موجه إلى وزير العدل الأمريكي ميريك جارلاند، أن المجموعات الطلابية المؤيدة لفلسطين "تتآمر لانتهاك الحقوق المدنية لأقلية دينية"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

وتضمن خطاب سكوت تساؤلات موجهة إلى جارلاند منها "هل وجهت مكتب الحقوق المدنية بالتحقيق ومقاضاة قادة مجموعات مثل الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، وطلاب من أجل العدالة في فلسطين، والصوت اليهودي من أجل السلام".

وطلب سكوت من وزير العدل "التخلص" من المصادر التي تمول الاحتجاجات وتنظمها، على حد تعبيره.

وبحسب موقع أكسيوس، يدفع الجمهوريون على نحو متزايد من أجل تدخل الحكومة الفيدرالية في ظل تصاعد الحركة الاحتجاجية المؤيدة لفلسطين في الجامعات الأمريكية.

بدورها، أكدت وزارة العدل الأمريكية تسلم الخطاب، لكنها رفضت التعليق عليه. كانت مجموعة من الطلاب الداعمين لفلسطين قد تمكنوا من دخول مبنى "هاميلتون هول" التاريخي في جامعة كولومبيا الأمريكية، صباح اليوم،، حيث أغلقوا المدخل الرئيسي للمبنى، مطلقين هتافات "الحرية لفلسطين".

وفي 18 أبريل الجاري بدأ طلاب رافضون للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة اعتصاما بحرم جامعة كولومبيا في نيويورك، مطالبين إدارتها بوقف تعاونها الأكاديمي مع الجامعات الإسرائيلية وسحب استثماراتها في شركات تدعم احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومع تدخل قوات الشرطة واعتقال عشرات الطلاب، توسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات رائدة مثل هارفارد، وجورج واشنطن، ونيويورك، وييل، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ونورث كارولينا.

وقالت جامعات مثل كولومبيا ونيويورك إنهما ستبدآن وقف دراسة الطلاب المشاركين في الاعتصامات.