الشباب والرياضة بالإسكندرية تطلق مبادرة تعالوا نعلم بعض

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية مبادرة تخدم قطاع عريض من الشباب والطلائع تحت شعار (تعالوا نعلم بعض).

وصرحت وكيل الوزارة، مدير المديرية الدكتور صفاء الشريف بأن المبادرة تهدف إلى نقل الخبرات بين الشباب والطلائع وتبادل المعلومات والثقافات والتعرف على أماكن مراكز شباب الاسكندرية وما تقدمه من خدمات متنوعة تتضمن المبادرة انشطة متنوعة من المرأة الجوالة الكشافة.

وأضافت أنه جرى تنفيذ المبادرة بمركزي شباب ابوقير والشلالات، وتضمنت فعاليات المبادرة معرضين لعرض منتجات انديه الفتاة والمرأة شملت معروضات صناعات الخشب والجلد واكسسوارات والملابس.

وأشارت إلى أن الهدف من هذه الأنشطة تمكين المرأة، مؤكدة أهمية دعم تمكين المرأة ودعم مشاركتها في مختلف المجالات من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله.