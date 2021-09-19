محافظ الإسكندرية: حملات لإزالة الإشغالات وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، بشن حملات إزالة الإشغالات ومنع عودة الباعة الجائلين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة.

كما أكد على جميع الجهات التنفيذية التعامل بكل حزم مع الكافيتريات والمقاهي المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وشن حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة استهدفت محور المحمودية وشوارع يوسف الحكيم، وإبراهيم باشا نجيب، وراغب، وباب الملوك، والقفال، وشارع الإسناوي، ومنطقة المكس، وأسفرت الحملة عن ضبط ٩٤ حالة إشغال متنوع، وغلق ٢ محل، وفرض غرامات فورية تقدر بـ١١ ألفا.

وقام حي المنتزة ثان برئاسة اللواء حسن الجمال بحملة لإزالة الإشغالات بمنطقة المعمورة الشاطئ وطريق الدولي 45، وشوارع مصطفى كامل، والنبوي المهندس، والملك، وشارع جمال عبدالناصر.

وأسفرت الحملة عن فرض غرامات فورية تقدر ب ٧٧ ألف جنيه وضبط ٣٢ حالة إشغال متنوع.

ونفذ حي شرق برئاسة محارب هيلع حملة للحد من المخالفات والتعديات بشوارع الحي ومنع عودة الاشغالات حيث استهدفت الحملة شوارع الزهور، وبن فرناس، ومصطفى كامل، وباكوس، ومحور المحمودية، ومزلقان فيكتوريا، وشارع الجلاء وتم ضبط ١٠٤ حالات إشغال متنوع.

وقام حي العامرية أول برئاسة محمد عبدالله بحملة استهدفت الحملة منطقة عبد القادر وتم التفتيش على ٣ مصانع وعدد من الصيدليات، وأسفرت الحملة عن غلق صيدلية للمارسة النشاط دون وجود صيدلى وتحرير عدد ١١ محضر متنوع والتحفظ على كمية من البلاستيك الخام لتقليد العلامة التجارية بالمخالفة.

وشن حي الجمرك برئاسة اللواء حسام الشيخ، حملة استهدفت شوارع ميدان عرابي، والتحرير، وفرنسا، والقائد جوهر، وشارع حمام الورشة، حيث تم العمل على توسعة الطريق لسيولة الحركة المرورية والتحفظ على ٤٣ حالة إشغال متنوع.