وزير الإسكان: نعمل منذ أكثر من عام على إعداد مشروع قانون المطورين العقاريين

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن تنظيم السوق العقاري يحتاج جهودًا ضخمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، عبر شاشة "on"، مساء السبت، أن الدولة تعمل منذ أكثر من عام على إعداد مشروع قانون المطورين العقاريين، وهو قيد الدراسة في الوقت الحالي.

وأشار إلى أن التدخل في ملف تنظيم السوق العقاري يستهدف إيجاد علاقة متوازنة بين الدولة كمنظم لهذه العملية، والمطوريين العمرانيين والعملاء الذين يحصلون على الوحدات.

وأوضح الوزير، أن تجربة كل دولة في هذا الملف لها خصوصيتها، مؤكدًا أن السوق العقاري في مصر له خصوصية كبيرة، تتمثّل في أنّ المطور العقاري هو من يتولى تمويل العميل في ثمن الوحدة، وهو ما فرض التشديد على وضع الضوابط منعًا لحدوث خلل في هذا السوق.

وشدد على أن السوق العقارية في مصر يعتبر من الأنشطة الرئيسية الدافعة للاقتصاد القومي في الفترة الحالية، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من المبادئ الرئيسية التي تم وضعها وخضعت للنقاش في أكثر من مناسبة، مع المطورين.

وأكّد الجزار، استئناف جلسات المناقشة خلال الأسبوع المقبل إلى رئاسة مجلس الوزراء لوضع التصور النهائي.