العراق: العثور على قنابل هاون وعبوات ناسفة في كركوك

نفذت قيادة الشرطة العراقية، اليوم الأحد، عمليات استباقية أسفرت عن العثور على قنابل هاون وعبوات ناسفة في كركوك، ضمن عملياتها الأمنية المستمرة للتطهير من مخلفات العصابات الإرهابية والبحث عن المطلوبين.

وأوضحت القيادة، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن قوة مشتركة من اللواء الحادي عشر واللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية، بالاشتراك مع قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي وقوات الطائرات المسيرة، نفذت عملية أمنية لتفتيش وتطهير مناطق (هور السفن، العريشة السفلى، سن الذبان، الماحوز) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك.

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن العثور على 3 قنابل هاون عيار 60 ملم، وعبوة ناسفة إسطوانية الشكل، وعبوة ناسفة نوع بلازما حديدية، تم تفكيكها وإتلافها من قبل مفارز الجهد الهندسي.

ولفتت إلى أن قوة من اللواء الآلي الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية، بالاشتراك مع قوات كتيبة هندسة ميدان الفرقة، نفذت عملية تفتيش في منطقة الفاخرة ب‍كركوك؛ لتجفيف منابع الإرهاب وتأمين المناطق من التحركات المشبوهة والبحث عن المطلوبين.