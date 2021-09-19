 في اتصال هاتفي.. شكري يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين فلسطين وإسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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في اتصال هاتفي.. شكري يؤكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين فلسطين وإسرائيل


نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 9:45 ص | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 9:45 ص

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية إسرائيل يائير لابيد.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، اليوم الأحد، بأن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصال، إلى الموقف المصري مؤكداً على ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وضرورة خلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر، مضيفا أن مصر مُستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المُساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.


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