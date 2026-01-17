جراديشار يمنح الأهلي التفوق على الطلائع في الشوط الأول

تفوق الأهلي على ضيفه طلائع الجيش بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم الأهلي بهدف من السلوفيني نيتس جراديشار في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول، عبر تصويبة مميزة بوجه القدم الخارجي من خارج منطقة الجزاء.

وفي حال حافظ الأهلي على انتصاره في مباراة اليوم، يتقدم الفريق للمركز الثالث برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن إنبي صاحب المركز الثاني، والذي يلعب غدًا أمام غزل المحلة.

ويتمسك الأهلي بآمال التأهل للدور ربع النهائي من البطولة، حيث يتأهل أول وثاني كل مجموعة بالإضافة لأفضل فريقين في المركز الثالث من المجموعات الثلاث.