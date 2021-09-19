قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الوزارة ترصد أسعار السلع بشكل مستمر، لكنّه أوضح أن تنظيم الأسواق الداخلية له إدارات وشعب متخصصة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الوزارة توفّر منافذ للبيع، وتنسّق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ وزارة التموين، لإتاحة بدائل أمام المواطن للسلع بأسعار متفاوتة.

وتابع: "الأسعار مش كلها مستوى واحد، ومش كله بيشعر بنفس مستوى الأسعار"، مؤكدًا أنّ تكون هناك وفرة في المعروض خلال فترات الإنتاج.

وأشار إلى أن هناك حاجة لزيادة سلاسل التصنيع الزراعي، وهو ما يتم التنسيق بشأنه مع اتحاد الغرف التجارية، لحفظ المنتجات الزراعية التي قد تتلف حال تركها فترة طويلة.

وأكّد المتحدث، أنّ مثل هذه السلاسل تتيح للمواطن فرصة لإتاحة منتجات طازجة وتكون بأسعار مناسبة.