باريس تصف سياسة لندن بـ«الانتهازية»

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن باريس لم تستدع سفيرها في بريطانيا على خلفية إلغاء صفقة الغواصات مع أستراليا، لأنها تعرف السياسة الانتهازية التي تنتهجها لندن.

وقال وزير الخارجية، في حوار مع القناة الفرنسية الثانية: "لقد استدعينا سفيرينا (من الولايات المتحدة وأستراليا) لإعادة تقييم الوضع. ليست هناك حاجة لذلك بخصوص بريطانيا، نحن نعلم انتهازيتهم المستمرة. لذلك، ليست هناك حاجة لاستدعاء سفيرنا (من لندن) لشرح الأمر".

وأوضح لودريان أن باريس استدعت سفيريها لدى الولايات المتحدة وأستراليا للتشاور، بسبب إلغاء أستراليا للعقد المبرم مع فرنسا لشراء غواصات فرنسية تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

كما وصف التقارير التي تحدثت أن واشنطن ناقشت مع باريس، الخطط لإنشاء تحالف "AUKUS"، وصفقة الغواصات قبل إعلان السلطات الأسترالية إنهاء العقد، بالكاذبة.

وتعد هذه المرة الأولى في التاريخ التي تستدعي فيها فرنسا سفيريها من الولايات المتحدة وأستراليا، بعدما عقد مؤخرا تحالف أمني جديد "AUKUS" بين أمريكا وبريطانيا وأستراليا، جرى بموجبه إلغاء الأخيرة صفقة شراء الغواصات الفرنسية التقليدية واستبدالها بغواصات أمريكية تعمل بالوقود النووي.