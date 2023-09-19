انتشر على منصة فيسبوك مصطلح sapiosexual عبر منشور متداول عن تفضيلات النساء أثناء الارتباط بالرجال، وأصبح المصطلح محل تساؤل عن معناه، فضلا عن السخرية من ظهور الكثير من الكلمات الحديثة التي تستخدم لوصف العلاقات.

وفق المفهوم اللغوي للمصطلح، حسب قاموس كامبريدج، يشير إلى الأشخاص الذين ينجذبون عاطفيا إلى الأشخاص الأذكياء، بحيث يكون الذكاء هو المحرك الأول والرئيسي في الانجذاب إلى الطرف الآخر.

وبصورة أكثر إيضاحا Sapiosexuality هو نوع من النشاط الجنسي الذي ينطوي على الانجذاب إلى عقلية الشخص الآخر أكثر من مظهره الجسدي، أي لكي يشعر طرف بالانجذاب الجنسي تجاه شخص آخر، يجب أن يشعر هذا الطرف أولا بالتحفيز الفكري، وهذا يعني أن الذكاء غالبًا ما يكون أول صفة يلاحظها الشخص في الشريك المحتمل، بحسب مجلة very well mind للصحة النفسية.

نشأت كلمة sapiosexual من الكلمة اللاتينية "sapien" والتي تعني الحكمة، و"sexualis" والتي تعني جنسي، ولا تزال كلمة Sapiosexual كلمة جديدة إلى حد ما، حيث كان أول استخدام معروف لـ Merriam-Webster لهذه الكلمة في عام 2004، واكتسب هذا الاهتمام لأول مرة في عام 2014 عندما أضافه موقع التعارف OkCupid كواحد من العديد من خيارات التوجه الجنسي والهوية الجنسية الجديدة، وحوالي 0.5% من مستخدمي OkCupid يُعرفون أنفسهم بأنهم أذكياء جنسيًا، وهو الأكثر شيوعًا بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 31 و40 عامًا على الموقع.

ونظرًا لأن الانجذاب في هذه الحالة يتمحور حول العقل أو كيفية عمل عقل الطرف الآخر، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بالذكاء الجنسي لا يشعرون بالانجذاب حتى يتم تحفيز عقولهم من قبل شريك محتمل، لا توجد شهوة أو إعجاب أو رغبة أو إشباع جنسي ما لم يتم تحفيز الدماغ على المستوى الفكري أولا.

بالعودة إلى سبب انتشار المصطلح على منصة فيسبوك، هو ادعاء بعض المنشورات أن هذه الصفة، الذكاء الجنسي، تتحلى بها النساء أكثر من الرجال، وأن أغلب النساء لديهن sapiosexual وحدث جدل حول ومدى حقيقته، وبالبحث في بعض المراجع الأجنبية وعبر محرك البحث جوجل، لم نعثر على أي دراسات تفيد بأن النساء هن فقط أو أغلبهن يتمتعن بهذه الصفة، بل أشارت بعض المقالات لمتخصصين أن ذلك هذه الصفة قد يكتسبها أي شخص من كلا الجنسين.

وتقول باربرا سانتيني، عالمة نفس ومستشارة علاقات جنسية في تصريحات إعلامية عام 2021: "أصبحت Sapiosexuality مصطلحًا شائعًا في السنوات الأخيرة لوصف الأفراد الذين ينجذبون جنسيًا في المقام الأول إلى الذكاء أو الفكر".

وأضافت الطبيبة النفسية راميا موهان: "الجنس العاقل أو الذكاء الجنسي هو مصطلح جديد نسبيًا له دلالات واسعة تعتمد على السياق. إنه مصطلح أصبح أكثر عامية خلال العامين الماضيين أو نحو ذلك، من الصعب تقييم عدد الأشخاص الذين يندرجون تحت هذا الشعار بالضبط، ففي نهاية المطاف، يريد معظم الناس شريكًا ذكيًا"، وفق صحيفة ديلي ميل.