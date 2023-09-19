مقتل 3 عسكريين جراء قصف تركي استهدف مطارا في إقليم كردستان العراق

أفاد متحدث عسكري عراقي، بمقتل ثلاثة من قوات جهاز مكافحة الإرهاب وإصابة ثلاثة آخرين بقصف طائرة مسيرة تركية استهدف مطارا في محافظة السليمانية في إقليم كردستان.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة ، في بيان صحفي ليل الإثنين/ الثلاثاء، إن "طائرة مسيرة تركية دخلت الأجواء العراقية عبر الحدود مع تركيا وقصفت مطار عربت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان العراق، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من جهاز مكافحة الارهاب وإصابة ثلاثة آخرين".

وذكر أن "هذا العدوان يشكل انتهاكا لسيادة العراق، وأمنه وسلامة أراضيه ويمثل إخلالا وتهديدا للسلم والأمن في المنطقة والعالم، وخرقا لأحكام القانون الدولي وانتهاكا لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف أن "هذه الاعتداءات المتكررة لا تتماشى مع مبدأ علاقات حسن الجوار بين الدول، وتهدد بتقويض جهود العراق في بناء علاقات سياسية واقتصادية وأمنية طيبة ومتوازنة مع جيرانه".

وشدد المتحدث، في بيانه، أن "العراق يحتفظ بحقه بوضع حد لهذه الخروقات".