3 أسابيع تحسم عودة 5 مصابين للأهلي

أكد الجهاز الطبي بالنادي الأهلي اقتراب عودة اللاعبين المصابين إلى صفوف الفريق مُجددًا، وذلك مع بداية الموسم الجديد.

وأوضح مسئولو الأهلي أن الثلاثي محمود متولي وعمرو السولية وكريم نيدفيد يحتاج إلى 3 أسابيع فقط من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم المباريات، فيما يحتاج الثنائي خالد عبد الفتاح وأكرم توفيق إلى أسبوعين.

وكشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول بالأهلي، قيام الثلاثي عمرو السولية ومحمود متولي وكريم نيدفيد بتنفيذ ‏برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة في المباريات، مُشيرًا إلى أن نتائج الأشعة التي أجراها الأخير أثبتت تعرضه لمزق خفيف بالعضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏في المرحلة الحالية لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وأوضح أن السولية أجرى أشعة جديدة أمس بعد تعرضه لإصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية خلال معسكر الفريق في النمسا، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي مكثف، مُشيرًا إلى أن حالة متولي في تحسن مستمر، وأنه يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في ‏البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.‏

من جهته، استقر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي على ضم كريم فؤاد وأكرم توفيق لقائمة الفريق في المباريات بالتناوب، من أجل الدخول في أجواء المعسكرات والمواجهات، بعد غيابهم لأكثر من 8 أشهر، على أن يتم الدفع بهم للمشاركة، عقب تعافيهم من الإصابة، خلال أسبوعين.