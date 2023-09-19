طائرات عراقية تقصف أوكارا لداعش في كركوك

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قصفت طائرات "إف 16" العراقية، اليوم الثلاثاء، أوكارا تابعة لتنظيم داعش وحققت إصابات مباشرة في وادي زغيتون بمحافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في منشور عبر حسابها بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "حقق صقور القوة الجوية من أبطال إف 16 ضربة ناجحة ضد أوكار العدو الداعشي اليوم في وادي زغيتون/ قاطع عمليات كركوك".

وأضافت: "وفقا لمعلومات دقيقة ومتابعة حثيثة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق والتعاون وبتخطيط من خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة، حققت الضربة الجوية إصابات بالغة بأوكار العدو في وادي زغيتون".

وتابعت: "ضربات صقور الجو الأبطال مستمرة على رؤوس شذاذ الأفاق وقواتنا البطلة تترجم كل يوم بسالتها وشجاعتها وخططها الناجحة في الميدان عبر خسائر العدو المتواصلة وانتصاراتها المستمرة في مختلف قواطع المسئولية".