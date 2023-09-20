أعلن طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين؛ عن دعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، قائلا: «الرئيس السيسي صنع ما لم يصنعه غيره في هذا المكان، وبذل جهودا شاقة في الحرب على الإرهاب وقضى على المؤتمرات الخارجية التي كانت تحاط بالوطن».

وثمن خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر شاشة «الحياة» مساء الإثنين، جهود القيادة السياسية منذ تسلم مقاليد الحكم في القضاء على محاولات إسقاط الدولة والتي استهدفت تحويل مصر إلى دويلات صغيرة، مضيفا: «هناك دول مخابراتية معادية، والمكائد لا تزال تحاك ضد مصر».

وتابع: «لولا القضاء على الإرهاب ما كنا لنشاهد اليوم الإنجازات التي وصلت إلى حد الإعجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي وبكافة شمول الحياة إنجازات لا تعد ولا تحصى»، لافتا إلى تشكيل الحزب لجان شبابية للنزول إلى الشارع من أجل حث المواطنين على ضرورة دعم وانتخاب الرئيس، قائلا: «الرئيس السيسي هو عصب الأساس لاستمرار الدولة المصرية».

وشدد من جانبه على أهمية المشاركة الوطنية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قائلا: «اختيار الرئيس السيسي ودعمه أصبح واجبا وطنيا على كل مصري شريف يشعر بالمسئولية اتجاه مصر؛ لأن الوطن أهم من الأفراد والأحزاب».

وأثنى على نجاح الدولة في إدارة شئون البلاد وتحقيق الإنجازات على مدار السنوات التسع الماضية والتي تمثلت في مشروعات الطرق والكباري والصرف الصحي وتحلية مياه الشرب والإسكان الاجتماعي والمدن الجديدة على غرار العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية، فضلا عن الاكتشافات البترولية في مجالات الغاز والبترول.

وأضاف: «الرئيس السيسي هو القادر على تولي قيادة المرحلة المقبلة لإتمام مسيرة الإنجازات، لدينا عدد من المدن الجديدة بقيمة أصول ثابتة تضاهي اقتصاديات دول كثيرة لا تملك هذا الكم من الشعب، ولا تستطيع أن تحقق مثل هذه الإنجازات العملاقة».