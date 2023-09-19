البحرين تعزي مصر في ضحايا انقلاب ناقلة محملة بالذخائر في الروبيكي

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أعربت وزارة الخارجية عن تعاطف مملكة البحرين وتضامنها مع جمهورية مصر العربية الشقيقة جراء حادث انقلاب حافلة محملة بالذخائر أثناء تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية جنوب مدينة العاشر من رمضان،وأسفر عن "استشهاد وإصابة عدد من الضباط والجنود".

وأعربت الوزارة في بيان أصدرته عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة والشعب المصري الشقيق، ولأسر وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

تعرضت إحدى الناقلات التابعة للقوات المسلحة، والمحملة بالذخائر لحادث انقلاب مفاجئ أدى إلى استشهاد وإصابة 9 من الضباط والدرجات الأخرى.

يأتي في إطار تنفيذ القوات المسلحة لإحدى الأنشطة التدريبية المخططة، وأثناء قيام إحدى الوحدات المختصة بالإمداد بالذخائر بمنطقة الروبيكي جنوب مدينة العاشر من رمضان.

وصرح المتحدث العسكري بأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتتقدم القوات المسلحة بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء، وتتمنى للمصابين الشفاء العاجل.