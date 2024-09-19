مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما يكرم هاني رمزي فى دورته السابعة

تكرم إدارة مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة المخرج الدكتور أسامة رؤوف، رئيس ومؤسس المهرجان، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الفنان هاني رمزي، مع كوكبة من نجوم الفن، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان تقديرا لمشواره المسرحي.

ومن المقرر أن تعقد إدارة المهرجان مؤتمرا صحافيا للإعلان عن التفاصيل الكاملة للنسخة السابعة من مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودرام، وذلك فى الخامسة مساء 24 سبتمبر الجارى بالمجلس الأعلى للثقافة، بحضور الهيئة العليا للمهرجان وعدد من النجوم المكرمين في مقدمتهم الفنانة نيللى والفنان هاني رمزي.

وبدأ الفنان هاني رمزي، رحلته الفنية من خلال الظهور المسرحي بتقديم الكثير من العروض، وبالتحديد فى بداياته مع الفنان محمد صبحي، والتى نجح من خلالها فى إظهار موهبته الفنية الكبيرة، وشارك في عدد من العروض المسرحية الهامة التي حققت نجاحا كبيرا أبرزها "تخاريف، وجهة نظر، ولا في الأحلام، عفروتو، كدة أوكيه".

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تقام في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر المقبل، ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في الدورة السادسة من المهرجان أكثر من 24 دولة من جميع أنحاء العالم، وقدم المهرجان منصة الحكواتي ومنصة شاشة المونودراما، كما تم تكريم عدد من القامات الفنية من مصر والعالم منهم الفنان محمد صبحي من مصر، والكاتب محمد سعيد الظنحاني من الإمارات.