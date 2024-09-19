قائد قوات روسية يعلن تحرير بلدتين وطرد الأوكرانيين منها في مقاطعة كورسك

أعلن قائد قوات "أحمد" الروسية الخاصة اللواء أبتي علاء الدينوف أن الوحدات الروسية سيطرت على بلدتي نيكولايفو ودارينو في مدينة سودجا بمقاطعة كورسك.



وقال في مقطع فيديو نُشر في قناته على "تلغرام": "بالأمس، دخل مقاتلون من وحداتنا الروسية إلى نيكولايفو-دارينو، وقاموا بتطهيرها بالكامل، وسيطروا عليها اليوم".

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحسين وضعها التكتيكي وتصدت لـ 17 هجوما من قبل القوات الأوكرانية خلال اليوم الأخير.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن "مجموعة قوات "الشمال" واصلت عملياتها للتقدم وألحقت هزيمة بتشكيلات لـ 7 ألوية أوكرانية، وتصدت لـ 4 هجمات وأحبطت محاولات الهجمات الأخرى، مما أدى إلى خسارة القوات الأوكرانية نحو 40 فردا وأسر 8 عسكريين".

وأضافت وزارة الدفاع أن طيران الجيش وقوات المدفعية تصدت لـ 4 محاولات للقوات الأوكرانية لاختراق الحدود الروسية بالقرب من بلدتي فيسيولويه وميدفيجييه، حيث "خسر العدو نحو 70 فردا ودبابتين بينهما دبابة "ليوبارد" ألمانية الصنع، ومدرعتي CV-90 من صنع السويد و8 عربات مدرعة ومدفع وسيارة واحدة.